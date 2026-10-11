Аэропорт Сочи ввел временные ограничения по приему и выпуску бортов
11.10.2026, 13:24
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Данная мера принята для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
Ранее аналогичные меры вводились в ночь на воскресенье, однако утром они были отменены.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье курорт был атакован воздушными дронами. Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи. В одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, обломки беспилотников были обнаружили по трем адресам а Адлерском районе Сочи. По итогам атаки погибших и пострадавших нет.
Ближе к обеду в воскресенье власти Сочи сообщили о возникновении угрозы атаки города и его акватории безэкипажными катерами. Жителей и гостей города призвали немедленно покинуть прибрежную зону и укрыться в безопасных местах.