В Батайске обновили Аллею олимпийской славы
11.10.2026, 13:16
В Батайске обновили оформление Аллеи олимпийской славы, расположенной у северного въезда в город. На стелах заменили выгоревшие и изношенные баннеры с фотографиями спортсменов. Об этом сообщил глава администрации города Валентин Кукин в своих соцсетях.
Аллею открыли 10 августа 2013 года после Олимпиады в Лондоне. Она объединила имена спортсменов, чьи достижения связаны с Батайском. Среди них — тхэквондист Алексей Денисенко, завоевавший бронзу Игр в Лондоне и серебро в Рио-де-Жанейро, а также дзюдоист Нияз Ильясов, ставший олимпийским призером.
В сообщении также отмечается, что недавно батайчанин Даниил Печенежский, занимавшийся рукопашным боем в городской спортивной школе, стал победителем Кубка мира.