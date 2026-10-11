В Батайске обновили Аллею олимпийской славы

Аллею открыли 10 августа 2013 года после Олимпиады в Лондоне. Она объединила имена спортсменов, чьи достижения связаны с Батайском. Среди них — тхэквондист Алексей Денисенко, завоевавший бронзу Игр в Лондоне и серебро в Рио-де-Жанейро, а также дзюдоист Нияз Ильясов, ставший олимпийским призером.