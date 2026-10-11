В трех районах Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность
11.10.2026, 11:36
В Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Штормовое предупреждение будет действовать сегодня, 11 октября, и в течение 12 октября. Местных жителей призвали соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки. Рекомендуется также проверить электропроводку и бытовые электроприборы.