В трех районах Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

Штормовое предупреждение будет действовать сегодня, 11 октября, и в течение 12 октября. Местных жителей призвали соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки. Рекомендуется также проверить электропроводку и бытовые электроприборы.