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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В трех районах Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

11.10.2026, 11:36
В Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Штормовое предупреждение будет действовать сегодня, 11 октября, и в течение 12 октября. Местных жителей призвали соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки. Рекомендуется также проверить электропроводку и бытовые электроприборы.

Константин Соловьев