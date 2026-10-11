Погрузка черных металлов на железных дорогах Удмуртии упала на 24% с начала года

В целом погрузка на сети за указанный период увеличилась на 3,1% — до 1,2 млн т. Среди них — 484,8 тыс. т нефти и нефтепродуктов (+9,7%), 320,4 тыс. т лесных грузов (+19,8%), 73,9 тыс. т строительных грузов (-5,3%).