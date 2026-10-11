Погрузка черных металлов на железных дорогах Удмуртии упала на 24% с начала года
Показатель составил 164,7 тысячи тонн
11.10.2026, 11:17
Погрузка черных металлов на железнодорожных станциях Удмуртии в январе—сентябре составила 164,7 тыс. т. Это на 24,3% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).
В целом погрузка на сети за указанный период увеличилась на 3,1% — до 1,2 млн т. Среди них — 484,8 тыс. т нефти и нефтепродуктов (+9,7%), 320,4 тыс. т лесных грузов (+19,8%), 73,9 тыс. т строительных грузов (-5,3%).