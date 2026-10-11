Депутаты ГД РФ от Челябинской области Денисенко и Ковалев ликвидировали свои ИП
11.10.2026, 11:08
Депутаты Государственной думы от Челябинской области Алексей Денисенко и Антон Ковалев прекратили деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Согласно данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), соответствующие записи о ликвидации ИП были внесены в начале октября.
Решение связано с избранием политиков в нижнюю палату российского парламента в сентябре 2026 года. В соответствии с федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», парламентариям запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через представителей, а также участвовать в управлении коммерческими организациями.
Ранее Алексей Денисенко и Антон Ковалев являлись депутатами законодательного собрания Челябинской области. Господин Денисенко также занимал пост директора по развитиюобувной фабрики «Юничел». После перехода на работу в Государственную думу они обязаны передать свои доли в бизнес-структурах в доверительное управление и полностью прекратить статус ИП.