Депутаты ГД РФ от Челябинской области Денисенко и Ковалев ликвидировали свои ИП

Решение связано с избранием политиков в нижнюю палату российского парламента в сентябре 2026 года. В соответствии с федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», парламентариям запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через представителей, а также участвовать в управлении коммерческими организациями.