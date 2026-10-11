В Первоуральске подросток на питбайке сбил девятилетнюю девочку

Третья авария произошла в 22:35 в Арамиле на улице 1 Мая. 16-летний водитель питбайка не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля «Мицубиси Галант», поворачивавшего налево. В результате пострадали водитель и его 16-летний пассажир. Оба получили травмы головы и лица, их госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Подростки ехали без мотошлемов. По данным ведомства, питбайк был подарен отцом, а ключи хранились дома в свободном доступе. Воспользовавшись отсутствием родителей, юноша взял технику и отправился к другу.