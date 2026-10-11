В Первоуральске подросток на питбайке сбил девятилетнюю девочку
11.10.2026, 11:14
В Первоуральске 15-летний подросток на питбайке сбил девятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в свердловской Госавтоинспекции. Пострадавшую с травмами доставили в реанимационное отделение. После наезда водитель скрылся, но позднее его разыскали сотрудники ГАИ. Авария произошла 10 октября — в тот же день в Свердловской области зарегистрировали еще два ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках.
По данным региональной Госавтоинспекции, происшествие в Первоуральске случилось в 19:00 на улице 50 лет СССР. Подросток не уступил дорогу девочке, переходившей проезжую часть. Как выяснили автоинспекторы, питбайк отец подарил сыну в 2025 году.
Еще одно ДТП произошло в 17:30 в деревне Верхний Баяк Красноуфимского района. 14-летний подросток не справился с управлением питбайком и врезался в автомобиль, стоявший на обочине. Юношу, который был в мотошлеме, доставили в Красноуфимскую районную больницу. По информации Госавтоинспекции, отец приобрел технику для личного пользования, научил сына управлять ею, а ключи оставлял в замке зажигания, обеспечив подростку свободный доступ к питбайку.
Третья авария произошла в 22:35 в Арамиле на улице 1 Мая. 16-летний водитель питбайка не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля «Мицубиси Галант», поворачивавшего налево. В результате пострадали водитель и его 16-летний пассажир. Оба получили травмы головы и лица, их госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Подростки ехали без мотошлемов. По данным ведомства, питбайк был подарен отцом, а ключи хранились дома в свободном доступе. Воспользовавшись отсутствием родителей, юноша взял технику и отправился к другу.
По всем трем происшествиям проводятся проверки. В отношении законных представителей несовершеннолетних рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни. В отношении законного представителя подростка, участвовавшего в ДТП в Арамиле, также составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.
Материалы направлены в подразделения по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростков на профилактический учет.
Госавтоинспекция напоминает, что выезд на дороги общего пользования на питбайках запрещен. Для управления мототранспортом на дорогах необходимо иметь соответствующее водительское удостоверение. В ведомстве также призвали родителей хранить ключи от техники в недоступных для детей местах.