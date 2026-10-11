Инвестиции в АПК Челябинской области за три года превысили 23 млрд рублей

По словам главы региона, Челябинская область входит в тройку лучших субъектов России по производству макаронных изделий, муки и круп. Растет экспортная составляющая: южноуральская продукция поставляется в десятки стран. В регионе продолжается модернизация действующих предприятий и открытие новых производств в сфере животноводства и переработки.