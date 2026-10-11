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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Южный Урал

Инвестиции в АПК Челябинской области за три года превысили 23 млрд рублей

11.10.2026, 10:38
Инвестиции в основной капитал агропромышленного сектора Челябинской области за последние три года превысили 23 млрд руб., сообщил губернатор Алексей Текслер в поздравлении работников отрасли с Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По словам главы региона, Челябинская область входит в тройку лучших субъектов России по производству макаронных изделий, муки и круп. Растет экспортная составляющая: южноуральская продукция поставляется в десятки стран. В регионе продолжается модернизация действующих предприятий и открытие новых производств в сфере животноводства и переработки.

Евгений Рыженьков