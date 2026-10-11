В связи с опасностью БПЛА задержаны вылеты авиарейсов в Самаре и Ульяновске
11.10.2026, 10:02
В ночь с 10 на 11 октября в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях до 5 часов утра был объявлен режим беспилотной опасности. Сообщений о подбитых БПЛА нет.
По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с беспилотной опасностью вводились только в аэропорту Самары — с 4:12 до 4:56. В Курумоче задержаны вылеты трех авиарейсов — в Анталью, Стамбул и Сочи. Все три авиарейса связаны с задержкой прибытия самолетов (по сообщению оперштаба Краснодарского края, украинские беспилотники атаковали Сочи, обломки одного из БПЛА упали на территории аэропорта, произошел пожар в одном из административных зданий, который, по данным ведомства, быстро потушили).
В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) на один час и на два часа были задержаны два авиарейса в Москву. В аэропорту Оренбурга задержек авиарейсов не было.
Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 479 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 18 регионов России, в том числе и над Самарской областью. Сколько конкретно уничтожено вражеских БПЛА над Самарской областью, не уточняется.