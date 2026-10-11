В связи с опасностью БПЛА задержаны вылеты авиарейсов в Самаре и Ульяновске

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с беспилотной опасностью вводились только в аэропорту Самары — с 4:12 до 4:56. В Курумоче задержаны вылеты трех авиарейсов — в Анталью, Стамбул и Сочи. Все три авиарейса связаны с задержкой прибытия самолетов (по сообщению оперштаба Краснодарского края, украинские беспилотники атаковали Сочи, обломки одного из БПЛА упали на территории аэропорта, произошел пожар в одном из административных зданий, который, по данным ведомства, быстро потушили).