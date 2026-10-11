В Таганроге закроют четыре прохода через железнодорожные пути
11.10.2026, 09:58
В Таганроге до конца года закроют четыре пешеходных прохода через железнодорожные пути от улицы Инициативной в районе вокзала «Таганрог-Пассажирский». Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Закрытие проходов связано с инвестиционной программой РЖД, предусматривающей установку защитного ограждения по периметру станции. По словам госпожи Камбуловой, мера необходима для соблюдения требований антитеррористической защищенности и предотвращения несчастных случаев.
После закрытия переходов безопасно пересечь железнодорожные пути можно будет в двух местах напротив здания вокзала: по наземному пешеходному переходу и через подземный тоннель.
Отмечается также, что в администрацию города поступают обращения по поводу доступности переходов, в том числе от маломобильных жителей. Власти намерены продолжить переговоры с РЖД об обустройстве доступной среды и повышении удобства переходов для горожан.