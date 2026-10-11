Владельца челябинских магазинов PROstore & PROtechno оставили в СИЗО
11.10.2026, 08:35
Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения участнику организованной группы, обвиняемому в мошенничестве при продаже техники от магазина PROstore & PROtechno (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее Центральный районный суд Челябинска продлил фигуранту срок содержания под стражей до 14 ноября 2026 года.
По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, принимал от покупателей денежные средства под видом поставок технических устройств напрямую от производителей из ОАЭ. Фактически предприниматель не имел намерения исполнять обязательства. Совместно с соучастником он похитил средства заказчиков на общую сумму более 1 млн руб.
В суде апелляционной инстанции сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест. Судебная коллегия согласилась с позицией прокурора и отказала в удовлетворении жалобы адвоката. Фигурант останется в следственном изоляторе до середины ноября.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ситуация вокруг сети PROStore получила федеральный резонанс после массовых жалоб покупателей, которые вносили 100-процентную предоплату за продукцию Apple, но не получали товар.