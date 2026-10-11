Владельца челябинских магазинов PROstore & PROtechno оставили в СИЗО

По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, принимал от покупателей денежные средства под видом поставок технических устройств напрямую от производителей из ОАЭ. Фактически предприниматель не имел намерения исполнять обязательства. Совместно с соучастником он похитил средства заказчиков на общую сумму более 1 млн руб.