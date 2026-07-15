На закрытых «PROсторах»

ГУ МВД по Челябинской области начало масштабную проверку деятельности сети магазинов PROStore & PROTechno. Более 400 жителей региона заявили, что оплатили покупку дорогостоящей электроники, но так и не получили товар. По предварительным оценкам, ущерб может исчисляться сотнями миллионов, а в перспективе — и миллиардами рублей. Бизнес-модель компании, обещавшей технику из ОАЭ на 15% дешевле рынка, имела признаки финансовой пирамиды, а в июне проект попал в «черный список» ЦБ. Эксперты считают, что деньги за гаджеты вряд ли вернутся покупателям даже при полном банкротстве сети.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Челябинске разгорается потребительский скандал. В начале текущей недели магазины сети PROStore & PROTechno (оформленной на ряд индивидуальных предпринимателей, включая ИП Стрельников М. А.) прекратили работу. На дверях точек продаж в центре города и на северо-западе появились таблички «Не работаем». В официальном telegram-канале (мессенджер заблокирован на территории РФ) представители признались в невозможности исполнить обязательства. Сайт магазина продолжает работать, но каталог магазина пуст.

Сеть PROStore начала работу в 2024 году, позиционируя себя как прямого поставщика техники Apple, Samsung и Dyson из Объединенных Арабских Эмиратов. Клиентам предлагали беспрецедентные условия: покупка iPhone 17 Pro Max за 50–70 тыс. руб., что на тот момент было значительно ниже цен официальных ритейлеров.

Условием дисконта была 100-процентная предоплата и срок ожидания поставки в 50 рабочих дней. На протяжении почти двух лет схема работала бесперебойно. «Сарафанное радио» обеспечило приток тысяч клиентов. Покупатели, получившие первые заказы, возвращались за новыми, инвестируя в технику семейные бюджеты и кредитные средства.

Однако именно длительный срок ожидания (около 2,5 месяцев) позволял компании реализовывать классическую схему Понци и вызвал подозрения ЦБ. Деньги новых клиентов могли идти на закупку товара для тех, кто оформил заказ два месяца назад. Рост курса валют или сбои в логистике при такой модели неизбежно ведут к кассовому разрыву.

Особое внимание правоохранителей привлек способ приема платежей. Как рассказывают пострадавшие, при оформлении заказа в офисе продавцы настойчиво предлагали оплату наличными, мотивируя это дополнительной скидкой. При этом процедура выглядела крайне необычно: покупателю предоставляли QR-код, который вел не на расчетный счет организации, а на операцию снятия наличных в банкомате или перевод физическому лицу.

Такая схема позволяла организаторам бизнеса не только уклоняться от налогов, но и выводить средства из-под мониторинга банковских систем. Стоит отметить, что еще 23 июня 2026 года Банк России внес сведения о деятельности сети в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (в частности, признаки финансовой пирамиды). Однако это не помешало компании продолжать сбор средств вплоть до середины июля.

Представители полицейского главка подтвердили корреспонденту «Ъ-Южный Урал», что в отделах полиции Челябинска зарегистрировано уже более 400 заявлений. Также в региональном ГУ МВД сообщили о создании специальной группы для расследования.

«Все заявители подробно опрошены полицейскими об обстоятельствах случившегося. Детально разобраться в произошедшем предстоит специализированной следственной группе, в состав которой входят сотрудники с опытом работы по данному направлению деятельности. В настоящее время собранные материалы подробно изучаются в рамках проводимых доследственных мероприятий»,— отметили в ведомстве.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что в произошедшем усматривается возможное нарушение кассовой и фискальной дисциплины.

«Скорее всего, помимо действий правоохранителей будет и череда судебных споров о взыскании уплаченных покупателями средств»,— отмечает эксперт.

После закрытия магазинов номинальный владелец бизнеса Максим Стрельников выступил с видео­обращением. По его версии, он и другие сотрудники стали жертвами «фактического бенефициара» — некоего Виталия Б., который якобы контролировал все денежные потоки и логистику. Представители магазина утверждают, что данный гражданин перестал выходить на связь, предположительно скрывшись с деньгами клиентов.

«Приносим извинения за нашего бенефициара, который поступил не по-человечески и обанкротил множество населения»,— говорится в сообщении канала PROStore.

Эксперты скептически относятся к попытке компании переложить ответственность на третьих лиц.

«В рамках ГК РФ перед клиентом отвечает непосредственно лицо, поименованное в договоре. Отсылка к некоему бенефициару при сегментировании по нескольким ИП вызывает естественно вопросы. Ведь ИП самостоятельны, по идее, в своей деятельности. Это скорее более усугубляет ситуацию с точки зрения уголовного законодательства, указывая на некую организованную группу лиц, которые действовали согласованно и по единой схеме»,— считает Дмитрий Горбунов.

Причем эксперты отмечают, что даже банкротство магазинов не выглядит как оптимистичный сценарий — вряд ли это позволит вернуть средства потерпевшим.

«Банкротные перспективы в данной ситуации не выглядят оптимистичными, поскольку это подразумевает несение расходов на саму процедуру, а итогом будет списание обязательств потенциальное, и вряд ли имущественная масса ИП позволит покрыть весь реестр требований. Есть риск, что и кредиторов помимо покупателей может быть гораздо больше»,— отмечает юрист.

Евгений Рыженьков