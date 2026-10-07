Фицо фразой «Хьюстон, у нас проблема» прокомментировал ситуацию с топливом в ЕС

По словам Роберта Фицо, сложности связаны с продолжающимся конфликтом США и Ирана, а также с постепенным сокращением мощностей нефтеперерабатывающих заводов и изменением торговых потоков нефтепродуктов. Страны, которые прежде были экспортерами, теперь вынуждены покупать нефтепродукты в большем объеме, пояснил он.