Фицо фразой «Хьюстон, у нас проблема» прокомментировал ситуацию с топливом в ЕС
07.10.2026, 19:22
Ситуация на рынке нефти и топлива в европейских странах остается напряженной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, предстоящая зима будет сложной.
«Хьюстон, у нас проблема, а в Европе серьезная проблема с нефтью и топливом»,— сказал Роберт Фицо (цитата по Sita).
По словам Роберта Фицо, сложности связаны с продолжающимся конфликтом США и Ирана, а также с постепенным сокращением мощностей нефтеперерабатывающих заводов и изменением торговых потоков нефтепродуктов. Страны, которые прежде были экспортерами, теперь вынуждены покупать нефтепродукты в большем объеме, пояснил он.
Господин Фицо добавил, что правительство Словакии пытается удержать страну в числе государств ЕС с наиболее бюджетными ценами на топливо. Премьер-министр повторил, что власти не намерены бороться с высокой стоимостью топлива путем снижения акцизов или налога на добавленную стоимость.