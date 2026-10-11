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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Сочи

Фрагменты БПЛА упали на территорию аэропорта Сочи

11.10.2026, 07:50
Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В одном из административных зданий произошло возгорание, его удалось оперативно ликвидировать. В результате происшествия пострадавших нет.
По данным оперштаба, обломки БПЛА также упали на территории частного сектора и отелей: в одном из частных домов повреждена кровля, еще в одном — произошло возгорание, которое также оперативно потушили. Никто не пострадал.

Константин Соловьев