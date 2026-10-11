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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области ночью уничтожили около 50 беспилотников

11.10.2026, 07:30
Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку около 50 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Дроны уничтожили над Каменском, Новошахтинском и девятью районами: Каменском, Кашарском, Морозовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.
В Боковском районе в хуторе Козырек в результате падения обломков загорелась сухая трава — огонь уже потушили. Информация о пострадавших не поступала.

Константин Соловьев