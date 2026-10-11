«Кузбасс» получил бронзовые медали Кубка России по хоккею с мячом

Финальный этап Кубка России проходит в Хабаровске. 10 октября «Кузбасс» уступал уральцам после первого тайма (0:1). Но сразу после перерыва Илья Коняев после углового сравнял счет, а за 10 минут до финального свистка сибиряки уже вели 4:1. Сначала Дмитрий Макаров реализовал пенальти, а затем Илья Коняев и Кирилл Девятых отличились с игры.