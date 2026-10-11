«Кузбасс» получил бронзовые медали Кубка России по хоккею с мячом
11.10.2026, 07:26
«Кузбасс» занял третье место в розыгрыше Кубка России по хоккею с мячом. В матче за бронзовые медали против первоуральского «СКА — Уральский Трубник» кемеровчане сумели удержать победный счет.
Финальный этап Кубка России проходит в Хабаровске. 10 октября «Кузбасс» уступал уральцам после первого тайма (0:1). Но сразу после перерыва Илья Коняев после углового сравнял счет, а за 10 минут до финального свистка сибиряки уже вели 4:1. Сначала Дмитрий Макаров реализовал пенальти, а затем Илья Коняев и Кирилл Девятых отличились с игры.
В последние минуты уральцы устроили штурм ворот сибиряков, которым постоянно приходилось играть в меньшинстве. Нападающий «СКА — Уральский Трубник» Евгений Филиппов отыграл два мяча, но этого оказалось мало. «Кузбасс» одержал победу со счетом 4:3.