Новосибирские волейболисты проиграли в полуфинале Кубка легенд
11.10.2026, 07:06
«Локомотиву» не удалось выйти в финал волейбольного Кубка легенд. В полуфинале турнира, который проходит в Москве, новосибирцы уступили белгородскому «Белогорью».
В матче 10 октября «Локомотив» смог выиграть только один сет. Итоговый счет — 1:3 (20:25, 19:25, 25:21, 16:25). «После третьей партии эмоционально были на подъеме, но несколько своих глупых ошибок выбили команду из колеи, началось расстройство»,— заметил после игры центральный блокирующий новосибирцев Денис Черейский (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).
В матче за третье место железнодорожники 11 октября встретятся с «Зенитом-Казань». Команда из Татарстана в полуфинале уступила московскому «Динамо» (1:3).