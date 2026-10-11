Новосибирские волейболисты проиграли в полуфинале Кубка легенд

В матче 10 октября «Локомотив» смог выиграть только один сет. Итоговый счет — 1:3 (20:25, 19:25, 25:21, 16:25). «После третьей партии эмоционально были на подъеме, но несколько своих глупых ошибок выбили команду из колеи, началось расстройство»,— заметил после игры центральный блокирующий новосибирцев Денис Черейский (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).