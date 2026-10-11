«Сибирь» ушла с последнего места на «Востоке» КХЛ после победы над «Трактором»
11.10.2026, 06:44
Хоккеисты «Сибири» одержали победу в Челябинске над «Трактором». Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся 10 октября.
Успех новосибирцам принес дубль Архипа Неколенко. В первом и втором периодах он дважды добил шайбу после бросков Даррена Дица. В концовке матча Архип Неколенко провел третью шайбу, но гол не был засчитан из-за положения «вне игры». Итоговый счет — 2:1.
В тот же день омский «Авангард» был разгромлен в Астане местным «Барысом» — 1:5, хотя счет в матче открыл нападающий гостей Наиль Якупов. В этой игре американский нападающий хозяев Джастин Бэйли первым в КХЛ достиг отметки в 10 заброшенных шайб в сезоне.
В результате победы «Сибирь» набрала 11 очков и ушла с последнего места в конференции «Восток» КХЛ, опередив «Трактор». Новосибирцы на одно очко отстают от «Авангарда», идущего на девятом месте.