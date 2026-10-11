«Сибирь» ушла с последнего места на «Востоке» КХЛ после победы над «Трактором»

В тот же день омский «Авангард» был разгромлен в Астане местным «Барысом» — 1:5, хотя счет в матче открыл нападающий гостей Наиль Якупов. В этой игре американский нападающий хозяев Джастин Бэйли первым в КХЛ достиг отметки в 10 заброшенных шайб в сезоне.