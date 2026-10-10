«Парма» одержала победу в уральском дерби
10.10.2026, 17:26
Баскетболисты «Бетсити Парма» одержали гостевую победу над екатеринбургским «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 86:71 (25:17, 20:27, 23:17, 18:10). Самым результативным игроком встречи стал Брайан Фоббс, набравший 25 очков.
Отметим, что в период предсезонной подготовки «Парма» дважды проиграла «Уралмашу», в том числе в матче за Кубок «Урал-Грейта».
В следующем поединке чемпионата подопечные Евгения Пашутина 13 октября сыграют на выезде с МБА МАИ.