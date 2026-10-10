Сочи и Курчатовский институт разработают программу защиты черноморского побережья
10.10.2026, 17:46
Администрация Сочи заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». Стороны планируют разработать программу комплексного развития черноморского побережья города, включая мероприятия по инженерной защите береговой зоны и борьбе с оползнями. Об этом сообщил глава Сочи.
Документ подписали в Санкт-Петербурге с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком на полях VII Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа.
Помимо защиты побережья, соглашение предусматривает сотрудничество в подготовке кадров, исследованиях в области экологии, курортологии и археологии.
По словам главы города, без системных мер по защите береговой зоны в течение ближайших 60 лет Сочи может потерять 88% пляжей. Кроме того, прогнозируется полное разрушение существующих гидротехнических сооружений.
На конференции в Санкт-Петербурге с участием представителей руководства Минстроя и Минобрнауки глава Сочи по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева представил презентацию «Берег, уходящий в море. 1925–2090 гг. Ретроспектива, технические решения и нормативно-правовое регулирование берегозащиты и оползневых процессов».
Материал подготовили администрация Сочи совместно с научным сообществом. В презентации собрали результаты многолетних исследований, нормативную базу, а также российский и зарубежный опыт решения проблем берегозащиты.
По итогам обсуждения с представителями научного сообщества стороны определили дальнейшую стратегию работы над долгосрочной системой защиты побережья Сочи. В администрации города отметили, что проект имеет значение не только для курорта, но и для Азово-Черноморского бассейна в целом.