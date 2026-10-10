СКР возбудил уголовное дело по факту пожара на крыше многоэтажки в Уфе

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, днем 9 октября во время капремонта крыши пятиэтажного дома по улице Рихарда Зорге загорелась кровля. В результате пожара пострадали двое рабочих, а также причинен крупный ущерб собственникам квартир, отметили в ведомстве.