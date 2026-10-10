Жителям Кубани напомнили о необходимости уплатить налоги до 1 декабря

В некоторых случаях налоговое уведомление не направляется. Это касается налогоплательщиков, у которых льготы и вычеты превышают сумму начисленных налогов либо имеются другие основания для полного освобождения от уплаты. Кроме того, бумажное уведомление по почте не направляют, если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей. В таком случае ее учтут в следующих налоговых периодах.