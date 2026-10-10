Жителям Кубани напомнили о необходимости уплатить налоги до 1 декабря
10.10.2026, 17:14
Жители Краснодарского края должны оплатить имущественные налоги за 2025 год, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ), не удержанный налоговыми агентами, не позднее 1 декабря 2026 года. За каждый день просрочки платежа начисляется пеня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уплатить имущественные налоги необходимо собственникам земельных участков, транспортных средств и недвижимости. До 1 ноября налогоплательщикам направят уведомления с указанием сумм к оплате. Их можно получить в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также по почте заказным письмом по месту регистрации.
Наличие налогового уведомления можно проверить в личном кабинете на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или на портале Госуслуг. Гражданам, которые проживают не по месту регистрации, рекомендуют пользоваться электронными сервисами, чтобы своевременно получать информацию о начисленных налогах.
В некоторых случаях налоговое уведомление не направляется. Это касается налогоплательщиков, у которых льготы и вычеты превышают сумму начисленных налогов либо имеются другие основания для полного освобождения от уплаты. Кроме того, бумажное уведомление по почте не направляют, если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей. В таком случае ее учтут в следующих налоговых периодах.
Также бумажное уведомление не следует ожидать тем, у кого есть личный кабинет налогоплательщика или учетная запись на портале Госуслуг.
Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС или мобильное приложение «Налоги ФЛ», сервис «Уплата налогов и пошлин» при условии, что известна сумма платежа, портал Госуслуг, онлайн-сервисы банков, а также в отделениях банков и почтовой связи.