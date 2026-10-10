На Кубани воздух прогреется до +30 градусов перед дождями
10.10.2026, 17:00
В Краснодарском крае 12 октября температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. После трех дней теплой погоды в регионе местами пройдут дожди, следует из прогноза Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на 11 октября температура воздуха составит +9…+14 градусов, в юго-восточных предгорьях — +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Утром возможен туман. Осадков не ожидается.
В ночь на 12 октября в Краснодарском крае прогнозируют +9…+14 градусов, в предгорных районах — +5…+10 градусов, на Черноморском побережье — +14…+19 градусов. Днем температура воздуха повысится до +25…+30 градусов. Утром местами возможен туман, дождей не ожидается.
В ночь на 13 октября температурный фон существенно не изменится: в регионе будет +9…+14 градусов, в предгорьях — +5…+10 градусов, на побережье Черного моря — +14…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.
При этом 13 октября в Краснодарском крае местами ожидаются слабые и умеренные дожди. На побережье скорость ветра при порывах достигнет 12–14 м/с. Утром также возможен туман.