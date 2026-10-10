«Амкар» уступил второй команде «Зенита»
10.10.2026, 16:12
Футболисты «Амкар-Пермь» в Санкт-Петербурге в 14-м туре чемпионата Второй лиги А, группа «Серебро», уступили ФК «Зенит-2». Итог поединка — 0:3. Хозяева поля забили все мячи еще до перерыва.
Это поражение не сильно повлияло на положение пермской команды. Она ранее сумела набрать сумму очков, которая обеспечила досрочный выход в группу «Золото» и повышение в классе.
Завершающий матч сезона «Амкар-Пермь» проведет на родном стадионе 17 октября против омского «Иртыша».