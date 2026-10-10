«Семья должна тратить меньше сил на организацию помощи»

10 октября отмечается Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. В 2026-м его тема связана с обезболиванием — одним из ключевых вопросов для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. В Петербурге и Ленинградской области такая помощь сегодня оказывается не только в хосписах и стационарах, но и на дому: через выездные службы, кабинеты паллиативной помощи, НКО и социальные учреждения. «Ъ Северо-Запад» разбирался, как работает эта система, почему семьям все еще приходится самим прокладывать маршрут между медициной, соцзащитой и фондами и кто чаще всего остается для нее невидимым.