Самарская область завоевала первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства

На Всероссийской неделе охраны труда в «Сириусе» (федеральная территория, созданная около Сочи на базе олимпийской инфраструктуры в качестве образовательного центра для развития талантливой молодежи) были названы лучшие в стране люди и практики сферы соцобслуживания. И лучшей в этой сфере признана Самарская область, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Федорищев.