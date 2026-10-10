Самарская область завоевала первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства
10.10.2026, 15:53
На Всероссийской неделе охраны труда в «Сириусе» (федеральная территория, созданная около Сочи на базе олимпийской инфраструктуры в качестве образовательного центра для развития талантливой молодежи) были названы лучшие в стране люди и практики сферы соцобслуживания. И лучшей в этой сфере признана Самарская область, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, первое место в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов» — у Елены Мушлантовой, медсестры отделения милосердия №2 «Дом социального обслуживания Сызранский».
Кроме того, по словам губернатора, педагогпсихолог «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа» Елена Тараканова заняла третье место в номинации «За созидание и долголетие в профессии».