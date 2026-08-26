Покупатели платят за атаки

Проблемы селлеров на маркетплейсах бьют и по потребителям. Как рассказали “Ъ FM” сами продавцы, из-за регулярных атак БПЛА время доставки и цены на товары уже выросли. Если прилеты продолжатся, сроки могут растянуться до двух недель, а ценники взлететь еще на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

После атак БПЛА на склады Ozon и Wildberries пострадали сотни тысяч селлеров. По оценкам экспертов, их общий ущерб составил сотни миллиардов рублей. Задело и покупателей, которым теперь приходится дольше ждать заказы: из-за логистических сбоев поставщики не могут быстро заменить остатки товаров. Новые партии приходится везти дольше и на другие объекты, рассказала предприниматель Людмила Сорокина:

«Для покупателя главные риски — сроки доставки и наличие товара. Если часть продукции была на поврежденном складе, продавец не может быстро заменить остатки. Приходится ждать, пока маркетплейс разберется с товарами, и одновременно завозить новые партии на другие склады. Дальше все зависит от того, насколько Ozon и Wildberries смогут перераспределить логистику».

Если высокая логистическая нагрузка сохранится, сроки доставки могут увеличиться до одной-двух недель. Ситуацию усложняют и регулярные эвакуации складов — из-за них многие объекты по ночам не работают. Чтобы поддержать продавцов, Ozon отменил штрафы за срывы поставок и отключил постоплату в 38 регионах, говорит селлер и основатель сервиса оцифровки TrueStats Никита Мащенок:

«Со сроками доставки ситуация следующая: у Wildberries они становятся лучше по FBS (когда у продавцов есть собственные склады). У Ozon до ударов логистика по этой схеме была хуже, чем у WB после ударов. Естественно, сроки будут увеличиваться. Ozon перестраивает логистические цепочки. Ожидаем увеличения длительности до недели».

У продавцов остается один выход — поднять цены, отмечает селлер и генеральный директор компании «Смарт ПРО» Сергей Игнатьев:

«Бывает, товар уничтожен целиком, бывает — значительная часть. Продолжать деятельность не на что. Кредиторы, банки, государство требуют платежей. Поддержка придет нескоро, многие селлеры будут вынуждены прекратить деятельность. Те, кто выживут, поднимут цены — иначе компенсировать потери июля-августа невозможно».

За полгода 2026-го выплаты бизнесу по страховкам выросли на треть, следует из данных Центробанка. Чаще всего деньги выплачивают за пожары и умышленную порчу имущества. К этой же категории можно отнести и атаки БПЛА — все зависит от договора, отмечают эксперты. Рост затрат селлеров на страхование уже бьет по карману покупателей, говорит гендиректор компании «ЭлектроМир» Екатерина Кизевич:

«Наблюдаю удорожание товаров в среднем на 10-30%, потому что площадка приостановила скидки. В разрезе полугода — колебания и рост до 15%. Селлеры приостанавливают продажи: кто-то физически лишился товара, кто-то не знает, что делать дальше. Многие переориентируются на хранение ближе к пунктам реализации. Логистика увеличивается до 10 дней. По регионам ищут альтернативные точки сбыта, уходят в офлайн и интернет-магазины».

Впрочем, цены могут вырасти незначительно, если маркетплейсы успеют быстро перестроить логистику, говорят эксперты.

Александр Мезенцев, Ангелина Зотина