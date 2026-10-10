В парке «Краснодар» появилась новая локация с каскадным фонтаном
10.10.2026, 15:14
В парке «Краснодар» открыли для посещения новую локацию — Каскадный фонтан из 10 ступеней. Он расположен рядом с Лесным озером и Гротом, которые стали доступны для посетителей недавно. Об этом сообщили в официальном канале парка в мессенджере Max.
Вода в фонтане переливается по десяти ступеням среди деревьев, клумб и зон отдыха. Новую локацию включили в маршрут прогулок по парку на выходные.
В последние месяцы в парке Галицкого открыли несколько новых пространств. В конце августа для посетителей стал доступен таинственный тоннель со сталактитами и самоцветами, ведущий к Висячим садам. Ранее эта часть парка была закрыта для прогулок.
В сентябре у входа в парк установили новый арт-объект «Хронос».
Парк «Краснодар» также остается одним из мест для знакомства с разнообразием растений. Ранее эксперт Российского союза туроператоров назвал его одним из лучших мест в России для флоротуризма. В частности, в Японском саду парка можно увидеть цветение экзотических растений, в том числе сакуры.