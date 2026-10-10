В парке «Краснодар» появилась новая локация с каскадным фонтаном

В парке «Краснодар» открыли для посещения новую локацию — Каскадный фонтан из 10 ступеней. Он расположен рядом с Лесным озером и Гротом, которые стали доступны для посетителей недавно. Об этом сообщили в официальном канале парка в мессенджере Max.