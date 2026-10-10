«Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
10.10.2026, 15:20
В субботу, 10 октября, в Оренбурге прошел матч 10-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором «Оренбург» принимал махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
В составе победителей дважды отличился Хорди Томпсон. По одному мячу забили Джон Паласиос и Гедеон Гузина.
«Оренбург» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Коллектив из Дагестана находится на восьмой строчке, набрав столько же баллов.