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Волга

«Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

10.10.2026, 15:20
В субботу, 10 октября, в Оренбурге прошел матч 10-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором «Оренбург» принимал махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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В составе победителей дважды отличился Хорди Томпсон. По одному мячу забили Джон Паласиос и Гедеон Гузина.
«Оренбург» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Коллектив из Дагестана находится на восьмой строчке, набрав столько же баллов.

Андрей Сазонов