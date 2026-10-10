Самарская область поднялась на 19 пунктов по материальному благополучию населения

Как отмечает «РИА Рейтинг», методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах РФ по итогам 2025 года. При составлении рейтинга учитывались такие показатели как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.