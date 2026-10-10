Самарская область поднялась на 19 пунктов по материальному благополучию населения
10.10.2026, 14:54
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») опубликовал рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения — 2026.
Как отмечает «РИА Рейтинг», методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах РФ по итогам 2025 года. При составлении рейтинга учитывались такие показатели как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.
Лидерами рейтинга (первые семь мест) ожидаемо стали регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (АО), получивший 94,89 балла, на втором — Ханты-Мансийский АО (93,58), на третьем — Чукотский АО (92,97). Московская область — на восьмой позиции (81,33), Москва — на девятой строчке (81,11). Самарская область занимает 31-е место (66,50), Оренбургская область — 61-е место (53,37), Ульяновская область с суммой баллов 51,66 — на 63-м месте из 85 регионов РФ, учитываемых в рейтинге (новые регионы РФ в рейтинг не входят).
Из регионов ПФО на первом месте с показателем 79,74 — Республика Татарстан (в общероссийском рейтинге Татарстан занял 12-е место), на втором — Нижегородская область (75,38), Самарская область занимает третье место. Оренбургская область заняла девятое место, Ульяновская область — на 10-м месте из 14 регионов ПФО.
В сравнении с рейтингом прошлого года в этом году Самарская область поднялась в общероссийском рейтинге материального благополучия населения с 31-го места на 19 пунктов, Оренбургская область, занимавшая 57-е место, понизилась на четыре позиции, Ульяновская область сохранила свое 63-е место.