Минздрав: устройства контроля глюкозы получили 130 тыс. детей и беременных

В 2026 году в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) обеспечены более 66 тыс. беременных женщин и более 64 тыс. детей в возрасте от 2 до 17 лет. Об этом “Ъ” сообщили в Минздраве РФ.

Как ранее сообщал “Ъ”, в первой половине 2026 года розничные продажи товаров для пациентов с диабетом в России выросли на 18–64% за год. В аптечных сетях говорили о резком росте спроса на НМГ-устройства. В пациентских организациях такую динамику связывают с нестабильностью льготного обеспечения. Как отметили в АНО «Диаресурс», у пациентов бывают сложности с получением рецептов, а в системе госзакупок возникают сбои и задержки.

В Минздраве в ответ на это напомнили, что обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отнесено к полномочиям региональных органов власти. «В случае возникновения проблем с получением льготных лекарств и медицинских изделий рекомендуем гражданам обращаться на горячую линию Росздравнадзора для решения вопроса по существу»,— посоветовали в ведомстве.

Подробнее — в материале “Ъ” «У глюкозы подскочили измерения».

Виктория Колганова