ФК «Урал» уступил «Велесу» и прервал беспроигрышную серию в Первой лиге
10.10.2026, 14:35
ФК «Урал» проиграл московскому «Велесу» со счетом 1:2 в домашнем матче 13-го тура Лиги Pari (Первой лиги). Поражение прервало беспроигрышную серию уральской команды из 11 матчей в турнире. Встреча состоялась 10 октября на «Екатеринбург Арене».
Гости вышли вперед на 16-й минуте после автогола защитника «Урала» Дмитрия Тихого. На 23-й минуте преимущество «Велеса» увеличил Артур Колосков, реализовав пенальти. «Уралу» удалось отыграть один мяч во втором тайме: на 66-й минуте отличился защитник Силвие Бегич. Однако сравнять счет хозяева не смогли.
До встречи с «Велесом» «Урал» не проигрывал в Первой лиге с 13 июля, когда уступил на своем поле московскому «Торпедо» со счетом 0:1. За этот период екатеринбургский клуб одержал семь побед и четыре раза сыграл вничью.
По итогам встречи «Велес» набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Урал», у которого осталось 25 очков. В следующем туре, 18 октября, екатеринбургская команда сыграет дома с лидером Первой лиги — «Нижним Новгородом». «Велес» примет ярославский «Шинник».