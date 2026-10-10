ФК «Урал» уступил «Велесу» и прервал беспроигрышную серию в Первой лиге

До встречи с «Велесом» «Урал» не проигрывал в Первой лиге с 13 июля, когда уступил на своем поле московскому «Торпедо» со счетом 0:1. За этот период екатеринбургский клуб одержал семь побед и четыре раза сыграл вничью.