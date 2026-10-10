Светское антисоветское

С 10 октября в Сити-парке «Град» в Воронеже начала работать выставка «Наперекор судьбе», состояла из работ из частной коллекции предпринимателя Евгения Хамина. В экспозиции около 100 произведений 50 художников 1950–1980-х годов, а также работы двух представителей русского авангарда начала XX века. Живопись, графика, объекты и документальные материалы рассказывают о неофициальном искусстве, развивавшемся в СССР параллельно с социалистическим реализмом. Как выглядят произведения советского художественного андеграунда и кто пришел на открытие — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».