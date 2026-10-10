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ЧерноземьеФото

Светское антисоветское

Выставка нонконформистов позднего СССР открылась в Воронеже

10.10.2026, 16:05
С 10 октября в Сити-парке «Град» в Воронеже начала работать выставка «Наперекор судьбе», состояла из работ из частной коллекции предпринимателя Евгения Хамина. В экспозиции около 100 произведений 50 художников 1950–1980-х годов, а также работы двух представителей русского авангарда начала XX века. Живопись, графика, объекты и документальные материалы рассказывают о неофициальном искусстве, развивавшемся в СССР параллельно с социалистическим реализмом. Как выглядят произведения советского художественного андеграунда и кто пришел на открытие — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
На выставке «Наперекор судьбе» представлен «Портрет Леонида Брежнева» Дмитрия Врубеля, созданный в 1989–1999 годах. Художник использовал фотографии из советской прессы, но вместо привычного парадного изображения генсека выбрал необычный ракурс, превратив его лицо в почти монументальный образ
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На выставке «Наперекор судьбе» представлен «Портрет Леонида Брежнева» Дмитрия Врубеля, созданный в 1989–1999 годах. Художник использовал фотографии из советской прессы, но вместо привычного парадного изображения генсека выбрал необычный ракурс, превратив его лицо в почти монументальный образ

Егор Снетков / Коммерсантъ

Выставка «Наперекор судьбе. Неофициальное искусство из коллекции Евгения Хамина» открылась 9 октября 2026 года в Сити-парке «Град» в Воронежской области. Для широкой публики экспозиция стала доступна на следующий день. В залах площадью 700 кв. м собрали около 100 произведений 50 художников 1950–1980-х годов, а также работы двух представителей русского авангарда начала XX века
2/302/30

Выставка «Наперекор судьбе. Неофициальное искусство из коллекции Евгения Хамина» открылась 9 октября 2026 года в Сити-парке «Град» в Воронежской области. Для широкой публики экспозиция стала доступна на следующий день. В залах площадью 700 кв. м собрали около 100 произведений 50 художников 1950–1980-х годов, а также работы двух представителей русского авангарда начала XX века

Егор Снетков / Коммерсантъ

Коллекционер Евгений Хамин (слева) и куратор выставки Надежда Октябрь рядом с «Композицией. Прилуки» Лидии Мастерковой. Художница создала панно из ткани в начале 1960-х годов. После ее эмиграции во Францию произведение осталось в СССР благодаря художнику Владимиру Немухину, у которого оно хранилось много лет
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Коллекционер Евгений Хамин (слева) и куратор выставки Надежда Октябрь рядом с «Композицией. Прилуки» Лидии Мастерковой. Художница создала панно из ткани в начале 1960-х годов. После ее эмиграции во Францию произведение осталось в СССР благодаря художнику Владимиру Немухину, у которого оно хранилось много лет

Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежский девелопер и коллекционер Евгений Хамин начал собирать отечественное искусство 1950-х годов и последующих десятилетий в 2015 году. Сейчас его собрание насчитывает около тысячи произведений 150 художников и продолжает пополняться. Особое место в коллекции занимают работы воронежских авторов разных поколений
4/304/30

Воронежский девелопер и коллекционер Евгений Хамин начал собирать отечественное искусство 1950-х годов и последующих десятилетий в 2015 году. Сейчас его собрание насчитывает около тысячи произведений 150 художников и продолжает пополняться. Особое место в коллекции занимают работы воронежских авторов разных поколений

Егор Снетков / Коммерсантъ

В разделе геометрической абстракции представлена работа Михаила Чернышова «Удвоение II» (1977). Художник экспериментировал с повторением и смещением геометрических форм. Другой вариант произведения находится в Третьяковской галерее. В 1978 году Чернышов показал серию «Удвоение» на персональной выставке в московском Горкоме графиков на Малой Грузинской
5/305/30

В разделе геометрической абстракции представлена работа Михаила Чернышова «Удвоение II» (1977). Художник экспериментировал с повторением и смещением геометрических форм. Другой вариант произведения находится в Третьяковской галерее. В 1978 году Чернышов показал серию «Удвоение» на персональной выставке в московском Горкоме графиков на Малой Грузинской

Егор Снетков / Коммерсантъ

Для оформления выставки использовали стены с кирпичной кладкой. По замыслу организаторов, зритель словно гуляет по улице и заглядывает в мастерские художников. Такое решение напоминает и о положении неофициального искусства в СССР: его представители долгое время оставались за пределами государственной выставочной системы
6/306/30

Для оформления выставки использовали стены с кирпичной кладкой. По замыслу организаторов, зритель словно гуляет по улице и заглядывает в мастерские художников. Такое решение напоминает и о положении неофициального искусства в СССР: его представители долгое время оставались за пределами государственной выставочной системы

Егор Снетков / Коммерсантъ

Отдельная часть выставки посвящена связи неофициального искусства с русским авангардом начала XX века. Работы художников послевоенного поколения здесь соседствуют с графическими композициями Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова 1920-х годов. Организаторы предлагают увидеть, как идеи авангардистов получили продолжение спустя несколько десятилетий
7/307/30

Отдельная часть выставки посвящена связи неофициального искусства с русским авангардом начала XX века. Работы художников послевоенного поколения здесь соседствуют с графическими композициями Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова 1920-х годов. Организаторы предлагают увидеть, как идеи авангардистов получили продолжение спустя несколько десятилетий

Егор Снетков / Коммерсантъ

Одну из связей между поколениями художников организаторы показывают на примере Игоря Шелковского и Федора Семенова-Амурского. Шелковский дружил со старшим мастером и считал его своим наставником. В экспозиции их произведения разместили рядом, чтобы показать преемственность художественных поисков
8/308/30

Одну из связей между поколениями художников организаторы показывают на примере Игоря Шелковского и Федора Семенова-Амурского. Шелковский дружил со старшим мастером и считал его своим наставником. В экспозиции их произведения разместили рядом, чтобы показать преемственность художественных поисков

Егор Снетков / Коммерсантъ

Неофициальное советское искусство не было единым направлением. Художники экспериментировали с абстракцией, геометрией, метафизическими образами, концептуализмом и соц-артом. Кураторы выделили в экспозиции несколько художественных направлений, позволяющих проследить разнообразие творческих поисков с 1950-х до конца 1980-х годов
9/309/30

Неофициальное советское искусство не было единым направлением. Художники экспериментировали с абстракцией, геометрией, метафизическими образами, концептуализмом и соц-артом. Кураторы выделили в экспозиции несколько художественных направлений, позволяющих проследить разнообразие творческих поисков с 1950-х до конца 1980-х годов

Егор Снетков / Коммерсантъ

Историю отдельных произведений посетители могут узнать из музейных экспликаций. В них указаны не только авторы и даты создания, но и сведения о прежних владельцах, аукционах и выставках. Некоторые картины успели побывать в зарубежных частных собраниях и крупных музеях, прежде чем оказались в Воронеже
10/3010/30

Историю отдельных произведений посетители могут узнать из музейных экспликаций. В них указаны не только авторы и даты создания, но и сведения о прежних владельцах, аукционах и выставках. Некоторые картины успели побывать в зарубежных частных собраниях и крупных музеях, прежде чем оказались в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

В советские годы произведения неофициальных художников редко попадали на публичные выставки. Их чаще показывали в мастерских и квартирах, где собирались единомышленники, обсуждали искусство, литературу и философию. Многие авторы обращались к художественным приемам, не получившим признания в официальной культурной системе
11/3011/30

В советские годы произведения неофициальных художников редко попадали на публичные выставки. Их чаще показывали в мастерских и квартирах, где собирались единомышленники, обсуждали искусство, литературу и философию. Многие авторы обращались к художественным приемам, не получившим признания в официальной культурной системе

Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо традиционной живописи и графики, в экспозицию вошли ассамбляжи и художественные объекты. Такие произведения позволяли авторам выходить за пределы плоскости картины, экспериментировать с материалами и превращать привычные формы в самостоятельные художественные высказывания
12/3012/30

Помимо традиционной живописи и графики, в экспозицию вошли ассамбляжи и художественные объекты. Такие произведения позволяли авторам выходить за пределы плоскости картины, экспериментировать с материалами и превращать привычные формы в самостоятельные художественные высказывания

Егор Снетков / Коммерсантъ

Творчество Дмитрия Врубеля связано с переосмыслением советской политической образности. Работая с газетными фотографиями, художник превращал узнаваемые лица государственных деятелей в самостоятельные художественные образы. В экспозиции «Наперекор судьбе» его портрет Брежнева соседствует с произведениями других представителей неофициального искусства
13/3013/30

Творчество Дмитрия Врубеля связано с переосмыслением советской политической образности. Работая с газетными фотографиями, художник превращал узнаваемые лица государственных деятелей в самостоятельные художественные образы. В экспозиции «Наперекор судьбе» его портрет Брежнева соседствует с произведениями других представителей неофициального искусства

Егор Снетков / Коммерсантъ

Экспозицию дополнили документальными фотографиями Игоря Пальмина, интервью с художниками и видеоматериалами об истории неофициального советского искусства. Благодаря этим материалам посетители могут познакомиться не только с произведениями, но и с людьми, их создавшими, а также с художественной средой того времени
14/3014/30

Экспозицию дополнили документальными фотографиями Игоря Пальмина, интервью с художниками и видеоматериалами об истории неофициального советского искусства. Благодаря этим материалам посетители могут познакомиться не только с произведениями, но и с людьми, их создавшими, а также с художественной средой того времени

Егор Снетков / Коммерсантъ

Видеозаписи дают возможность услышать самих представителей советского художественного андеграунда. Документальная часть выставки рассказывает об их жизни, творческих поисках и обстоятельствах, в которых создавались произведения, долго остававшиеся вне официального выставочного пространства
15/3015/30

Видеозаписи дают возможность услышать самих представителей советского художественного андеграунда. Документальная часть выставки рассказывает об их жизни, творческих поисках и обстоятельствах, в которых создавались произведения, долго остававшиеся вне официального выставочного пространства

Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам Евгения Хамина, название выставки «Наперекор судьбе» посвящено людям, которые не принимают предначертанный путь, стремятся к новому и продолжают развивать свои идеи, даже если окружающие их не понимают. Коллекционер считает, что именно способность идти собственным путем объединяет представленных художников
16/3016/30

По словам Евгения Хамина, название выставки «Наперекор судьбе» посвящено людям, которые не принимают предначертанный путь, стремятся к новому и продолжают развивать свои идеи, даже если окружающие их не понимают. Коллекционер считает, что именно способность идти собственным путем объединяет представленных художников

Егор Снетков / Коммерсантъ

Многие произведения для коллекции Евгений Хамин приобретал за рубежом. Из представленных на выставке работ 30 были куплены на аукционах в Лондоне, еще 15 ранее входили в собрание дипломатов Кенды и Якоба Бар-Гера. Их коллекция формировалась около 30 лет и насчитывала примерно 700 произведений русского неофициального искусства 1955–1988 годов
17/3017/30

Многие произведения для коллекции Евгений Хамин приобретал за рубежом. Из представленных на выставке работ 30 были куплены на аукционах в Лондоне, еще 15 ранее входили в собрание дипломатов Кенды и Якоба Бар-Гера. Их коллекция формировалась около 30 лет и насчитывала примерно 700 произведений русского неофициального искусства 1955–1988 годов

Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед посетителем — «Вручение партбилета» Дмитрия Врубеля (1986). В масштабной графической работе размером 230 на 248 см художник превратил торжественный советский ритуал в гротескную сцену. Персонажи изображены с подчеркнутой угодливостью, а сам момент получения партийного документа напоминает церемонию подаяния. Евгений Хамин приобрел произведение на аукционе Vladey в 2018 году
18/3018/30

Перед посетителем — «Вручение партбилета» Дмитрия Врубеля (1986). В масштабной графической работе размером 230 на 248 см художник превратил торжественный советский ритуал в гротескную сцену. Персонажи изображены с подчеркнутой угодливостью, а сам момент получения партийного документа напоминает церемонию подаяния. Евгений Хамин приобрел произведение на аукционе Vladey в 2018 году

Егор Снетков / Коммерсантъ

Повторяющиеся фигуры пионеров отсылают к узнаваемой советской символике. Неофициальные художники нередко обращались к образам государственной пропаганды и повседневной жизни, помещая их в непривычный художественный контекст. Один из разделов экспозиции посвящен коллективной памяти о советском наследии
19/3019/30

Повторяющиеся фигуры пионеров отсылают к узнаваемой советской символике. Неофициальные художники нередко обращались к образам государственной пропаганды и повседневной жизни, помещая их в непривычный художественный контекст. Один из разделов экспозиции посвящен коллективной памяти о советском наследии

Егор Снетков / Коммерсантъ

Работа Ростислава Лебедева «Посткоммунистический пейзаж» обращается к эпохе после распада СССР. Художник, ставший одним из представителей соц-арта еще в 1970-х, продолжил работать с идеологическими образами и после исчезновения советской системы. В его произведениях политические лозунги и символы соединяются с ироничным взглядом на окружающую действительность
20/3020/30

Работа Ростислава Лебедева «Посткоммунистический пейзаж» обращается к эпохе после распада СССР. Художник, ставший одним из представителей соц-арта еще в 1970-х, продолжил работать с идеологическими образами и после исчезновения советской системы. В его произведениях политические лозунги и символы соединяются с ироничным взглядом на окружающую действительность

Егор Снетков / Коммерсантъ