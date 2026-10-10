Линия подстраховки

Основной причиной пересмотра параметров стало падение поступлений по ключевому для челябинского бюджета налогу на прибыль. Как пояснили в министерстве финансов Челябинской области, планы по собственным доходам были приведены в соответствие с текущей экономической ситуацией и скорректированы на 18,2 млрд руб. Расходы, в свою очередь, были пересмотрены на 15,1 млрд руб. с учетом ожидаемого исполнения программ до конца года, экономии по результатам уже проведенных закупок и снижения затрат на обслуживание госдолга.