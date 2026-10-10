Линия подстраховки
Челябинская область объявила конкурсы на кредитные линии на 38,5 млрд рублей
10.10.2026, 14:06
Правительство Челябинской области разместило на Едином портале государственных закупок 41 извещение о проведении конкурса на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных линий областному бюджету. Совокупный объем возможных заимствований составил 38,5 млрд руб. Закупка направлена на частичное покрытие дефицита регионального бюджета и погашение действующих долговых обязательств. Публикация последовала спустя две недели после того, как законодательное собрание области утвердило очередную корректировку бюджета-2026: собственные доходы были снижены на 18,2 млрд руб., а дефицит вырос до 75,6 млрд руб. — 19,8% от расходной части.
Закупки представляют из себя два типа лотов. Большинство — 36 извещений — предполагают открытие возобновляемых кредитных линий объемом до 1 млрд руб. каждая. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) по каждому такому лоту составляет 164 547 945,21 руб. Согласно условиям, выборка средств по данным линиям должна быть произведена в течение 30 календарных дней начиная с 1 декабря 2026 года.
Оставшиеся пять лотов рассчитаны на кредитные линии объемом по 500 млн руб. Начальная цена каждого из них — 82 273 972,60 руб. Период выборки по этим линиям начинается раньше — с 2 ноября 2026 года — и также составляет 30 календарных дней. Таким образом, суммарный объем возможных заимствований по всему пакету составляет 38,5 млрд руб., а сумма начальных максимальных цен — около 6,33 млрд руб. Эта сумма, по данным закупки, отражает предельные расходы бюджета на обслуживание привлекаемых кредитов в течение срока действия контрактов.
Все контракты предусматривают плавающую процентную ставку. Комиссии, сборы и иные платежи, помимо процентов и штрафных санкций, условиями закупки не предусмотрены. Все договоры допускают досрочное расторжение по инициативе заемщика, что сохраняет за регионом гибкость в управлении долговым портфелем в случае внепланового поступления доходов.
Как сообщили «Ъ-Южный Урал» в министерстве финансов Челябинской области, текущие закупки являются стандартной процедурой.
«Конкурсные процедуры по открытию кредитных линий традиционно проводятся минфином области в целях подстраховки исполнения бюджета в текущем году. Это плановые мероприятия, предусмотренные законом об областном бюджете на 2026–2028 годы»,— пояснили в ведомстве.
Там добавили, что фактическая необходимость привлечения займов и их объем станут понятны до конца года исходя из реальной потребности в дополнительных средствах при исполнении областного бюджета.
«Стоит отметить, что правительство Челябинской области постоянно работает над минимизацией заимствований, в том числе путем повышения эффективности бюджетных расходов»,— отметили в министерстве.
Форма кредитования — возобновляемая кредитная линия — позволяет региону многократно выбирать и возвращать средства в пределах установленного лимита. Это инструмент краткосрочного кассового управления, необходимый для сглаживания временных разрывов между поступлением налоговых доходов и исполнением расходных обязательств, пик которых традиционно приходится на конец календарного года.
Масштаб объявленных заимствований продиктован динамикой регионального бюджета, параметры которого на протяжении 2026 года пересматривались трижды. Первоначально, в декабре 2025 года, областной бюджет был утвержден с доходами 319,2 млрд руб., расходами 378,2 млрд руб. и дефицитом 59 млрд руб. (15,6% от расходной части).
В июле 2026 года параметры были скорректированы в сторону роста: доходы увеличились до 325,3 млрд руб., расходы — до 397,8 млрд руб., а дефицит вырос до 72,5 млрд руб. (18,2%). Однако уже 24 сентября законодательное собрание области одобрило вторую крупную корректировку, зафиксировавшую существенное снижение доходов. Согласно принятым поправкам, доходы бюджета снижены до 306,8 млрд руб., расходы — до 382,4 млрд руб. Дефицит составил 75,6 млрд руб. — 19,8% от расходов. Таким образом, с начала года плановый дефицит увеличился на 16,6 млрд руб. в абсолютном выражении.
Основной причиной пересмотра параметров стало падение поступлений по ключевому для челябинского бюджета налогу на прибыль. Как пояснили в министерстве финансов Челябинской области, планы по собственным доходам были приведены в соответствие с текущей экономической ситуацией и скорректированы на 18,2 млрд руб. Расходы, в свою очередь, были пересмотрены на 15,1 млрд руб. с учетом ожидаемого исполнения программ до конца года, экономии по результатам уже проведенных закупок и снижения затрат на обслуживание госдолга.
По словам представителей минфина области , актуализация планов в течение года не является неожиданностью, так как в текущих условиях исполняется большинство региональных бюджетов РФ. Расходы корректировались за счет исключения невостребованных ресурсов и снижения резервов на непредвиденные нужды, объем которых к концу года становится более предсказуемым.
Объем объявленных 8 октября кредитных линий (38,5 млрд руб.) покрывает более половины утвержденного дефицита. При этом банковское кредитование — не единственный способ привлечения ресурсов, доступный области. В июле 2026 года правительство региона получило разрешение на размещение облигационного займа объемом до 40 млрд руб.
В министерстве финансов области подчеркнули, что оба механизма рассматриваются как равнозначные.
«Облигации и коммерческие кредиты — это инструменты привлечения заемных средств. При возникновении такой потребности выбор в пользу того или иного инструмента будет осуществляться исходя из наиболее выгодных условий — в зависимости от конъюнктуры рынка на момент принятия решения»,— сообщили в ведомстве.
В июне 2026 года Челябинская область получила поддержку на федеральном уровне: в рамках программы реструктуризации бюджетных кредитов региону были списаны обязательства на 1,748 млрд руб. Эти средства были высвобождены в результате частичного списания двух третей задолженности регионов перед федеральным бюджетом.
Объявленный пакет кредитных линий является очередным звеном в цепочке заимствований, которые Челябинская область наращивала на протяжении нескольких лет. Привлечение новых банковских кредитных линий на 38,5 млрд руб. не означает автоматического роста долга на эту сумму: часть средств направляется на рефинансирование действующих обязательств.
«На конец 2026 года госдолг Челябинской области планируется в пределах уровня, утвержденного законом об областном бюджете», — сообщили в министерстве финансов региона.