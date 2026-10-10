В Ростове жителям домов, пострадавших от атаки БПЛА, предложат размещение в маневренном фонде

Жителям домов в Ростове-на-Дону, поврежденных в результате воздушной атаки, предложат временное размещение в маневренном фонде. Вернуться в свои квартиры они смогут после того, как экстренные службы завершат мероприятия по обеспечению безопасности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.