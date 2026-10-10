В Ростове жителям домов, пострадавших от атаки БПЛА, предложат размещение в маневренном фонде
10.10.2026, 13:56
Жителям домов в Ростове-на-Дону, поврежденных в результате воздушной атаки, предложат временное размещение в маневренном фонде. Вернуться в свои квартиры они смогут после того, как экстренные службы завершат мероприятия по обеспечению безопасности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
По его словам, он посетил места происшествий. Сейчас экстренные и коммунальные службы занимаются устранением последствий атаки. Во всех пострадавших районах развернуты оперативные штабы.
Заявления на получение предусмотренных выплат принимают на базе районных администраций. Александр Скрябин поручил главам районов организовать дополнительные пункты приема документов в непосредственной близости от поврежденных домов.
Для жителей работают горячие линии. В Железнодорожном районе можно обратиться по телефону 222-33-36, в Ленинском — 240-20-07, в Советском — 222-07-23. Глава города заявил, что держит ситуацию на контроле.