«Адмирал» в овертайме победил «Ладу» в матче КХЛ

В субботу, 10 октября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местный «Адмирал» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3.