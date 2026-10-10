«Адмирал» в овертайме победил «Ладу» в матче КХЛ
10.10.2026, 13:56
В субботу, 10 октября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местный «Адмирал» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3.
«Лада» потерпела девятое поражение подряд. Тольяттинская команда набрала шесть очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.