Поезд из Минска в Адлер изменил маршрут из-за ЧП на железной дороге в Брянской области

Для пассажиров поезда № 85/86 Москва — Новозыбков на время восстановительных работ также организовали автобусное сообщение. Автобусы курсируют от станции Брянск-Орловский до станции Новозыбков с остановками на станциях Выгоничи, Почеп и Клинцы.