Поезд из Минска в Адлер изменил маршрут из-за ЧП на железной дороге в Брянской области
10.10.2026, 13:46
Поезд дальнего следования Минск — Адлер направили по альтернативному маршруту из-за приостановки движения на перегоне Полужье — Выгоничи в Брянской области. Ограничения ввели после атаки беспилотников в ночь на 10 октября. Об этом сообщила Московская железная дорога.
По данным ведомства, движение на участке временно остановили. В результате происшествия никто не пострадал. На месте проводят восстановительные работы.
Поезд № 301/302 Минск — Адлер следует в обход поврежденного участка. Для доставки пассажиров до станций Брянск, Выгоничи, Почеп, Новозыбков и Злынка организовали автобусные маршруты межмуниципального сообщения.
Для пассажиров поезда № 85/86 Москва — Новозыбков на время восстановительных работ также организовали автобусное сообщение. Автобусы курсируют от станции Брянск-Орловский до станции Новозыбков с остановками на станциях Выгоничи, Почеп и Клинцы.
Кроме того, изменены маршруты пригородных электричек: их следование сокращено. Пассажиров до конечных станций доставляют автобусами.
Ранее сообщалось о повреждении разводного железнодорожного моста в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Движение поездов там временно приостанавливали, но впоследствии восстановили. С отставанием от графика следуют 25 поездов дальнего следования, большая часть которых обслуживает направления в Краснодарский край.