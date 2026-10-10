Минобороны сообщило об уничтожении 560 беспилотников за ночь
10.10.2026, 12:13
Российские средства ПВО в период с 20:00 9 октября до 08:00 10 октября уничтожили 560 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно сообщению ведомства, беспилотные летательные аппараты перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями. В перечень также вошли Московский регион и Республика Крым. Всего БПЛА сбивали над территориями 17 регионов страны.
Отдельно в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей.
На Кубани введены ограничения на распространение сведений, связанных с применением беспилотников и противодействием им. Запрет касается съемки и публикации материалов об атаках украинских БПЛА, работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также информации о расположении военнослужащих, потенциально опасных и критически важных объектов.
За несоблюдение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.