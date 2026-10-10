Минобороны сообщило об уничтожении 560 беспилотников за ночь

На Кубани введены ограничения на распространение сведений, связанных с применением беспилотников и противодействием им. Запрет касается съемки и публикации материалов об атаках украинских БПЛА, работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также информации о расположении военнослужащих, потенциально опасных и критически важных объектов.