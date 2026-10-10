Синоптик Леус спрогнозировал в Краснодарском крае до +25 градусов в выходные
10.10.2026, 12:28
В Краснодарском крае 10 и 11 октября температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы. В регионе ожидается солнечная и сухая погода без существенных изменений атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, Кубань останется под влиянием барического максимума, который обусловит антициклональный характер погоды. Днем температура воздуха составит +23…+25 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.
Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 761 мм ртутного столба, что выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. По прогнозам, в ближайшие дни столбики термометров приблизятся к отметке +28 градусов. Наиболее теплую погоду ожидают в конце текущей недели и начале следующей.
Также прогнозируется повышение температуры в ночные часы.