Синоптик Леус спрогнозировал в Краснодарском крае до +25 градусов в выходные

В Краснодарском крае 10 и 11 октября температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы. В регионе ожидается солнечная и сухая погода без существенных изменений атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.