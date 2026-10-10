Житель Ижевска достал макет АК во время разборки у одного из баров в Чайковском

В полиции установили, что в июле фигурант вместе с друзьями приехал на автомобиле из Ижевска в Чайковский, чтобы отдохнуть в питейных заведениях. В одном из баров между ними и другими посетителями возник конфликт, после чего стороны вышли выяснять отношения на улицу.