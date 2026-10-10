Житель Ижевска достал макет АК во время разборки у одного из баров в Чайковском
Фигурант и его друзья поссорились с посетителями питейного заведения
10.10.2026, 11:45
Житель Ижевска угрожал макетом автомата Калашникова своим обидчикам в одном из баров города Чайковского в Пермском крае. На него завели уголовное дело о хулиганстве с угрозой применения насилия (ст. 213 УК), сообщили в ГУ МВД по Прикамью.
В полиции установили, что в июле фигурант вместе с друзьями приехал на автомобиле из Ижевска в Чайковский, чтобы отдохнуть в питейных заведениях. В одном из баров между ними и другими посетителями возник конфликт, после чего стороны вышли выяснять отношения на улицу.
«Обвиняемый достал из багажника своего автомобиля, припаркованного неподалеку, предмет, конструктивно схожий с автоматом. Он передернул затвор и направил оружие в сторону обидчиков, имитируя тем самым готовность произвести выстрел»,— сообщили в МВД.
В какой-то момент один из посетителей обезвредил нападавшего и уложил его на асфальт. Полицейские прибыли на место, после чего доставили фигуранта в отдел. Предмет изъяли — им оказался макет АК.
Расследование дела завершено. Материалы направили в суд. По статье о хулиганстве с применением предмета, похожего на оружие (ст. 213 УК), предусмотрено до семи лет лишения свободы.