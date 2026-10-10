Над Самарской областью сбито несколько десятков вражеских БПЛА

По данным Росавиации, в аэропортах Самары и Ульяновска в 4:01 в связи с беспилотной опасностью были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были сняты в 6:42. В аэропорту Курумоч задержаны восемь авиарейсов, из них два — в Москву. Также задержаны авиарейсы в Сочи, Ереван, Екатеринбург, Саратов и Шарм-эль-Шейх. В аэропорту Ульяновск задержаны два авиарейса в Москву, один — в Сочи и один — в Хургаду. В аэропорту Оренбурга два рейса в Москву отменены, один — задержан.