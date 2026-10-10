Над Самарской областью сбито несколько десятков вражеских БПЛА
10.10.2026, 09:32
В ночь с 9 на 20 октября над Самарской областью сбито несколько десятков беспилотников ВСУ, сообщил в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, отметив, что «враг не оставляет попыток атаковать наш регион». По словам главы региона, погибших и пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают экстренные службы.
По данным Росавиации, в аэропортах Самары и Ульяновска в 4:01 в связи с беспилотной опасностью были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были сняты в 6:42. В аэропорту Курумоч задержаны восемь авиарейсов, из них два — в Москву. Также задержаны авиарейсы в Сочи, Ереван, Екатеринбург, Саратов и Шарм-эль-Шейх. В аэропорту Ульяновск задержаны два авиарейса в Москву, один — в Сочи и один — в Хургаду. В аэропорту Оренбурга два рейса в Москву отменены, один — задержан.
По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 560 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.