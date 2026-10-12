«Теплоэнерго Кунгур» вошло в процедуру банкротства
12.10.2026, 07:07
Арбитражный суд Пермского края счел обоснованным заявление ООО «Теплоэнерго Кунгур» о признании его несостоятельным. В отношении компании введена процедура наблюдения, следует из данных картотеки суда. Соответствующее заявление директор общества подал в июле этого года. Свои требования ООО обосновало наличием задолженности в общем размере чуть более 15 млн руб.
Как следует из материалов дела, по мнению заявителя, предприятие не в состоянии исполнить денежные обязательства перед кредиторами и по уплате платежей в связи с превышением размера обязательств над стоимостью активов должника. Из представленных в суд документов следует, что у должника имеется задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и ПАО «Пермская энергосбытовая компания» на общую сумму 15,07 млн руб. При этом, согласно документам, у должника отсутствует движимое и недвижимо имущество. Общая сумма дебиторской задолженности составляет 1,5 млн руб.
ООО «Теплоэнерго Кунгур» было зарегистрировано в Кунгурском районе в декабре 2024 года. Основной вид деятельности компании — производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. Учредителем компании является Сергей Шаров, а директором — Александр Голубев.