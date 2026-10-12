«Теплоэнерго Кунгур» вошло в процедуру банкротства

Как следует из материалов дела, по мнению заявителя, предприятие не в состоянии исполнить денежные обязательства перед кредиторами и по уплате платежей в связи с превышением размера обязательств над стоимостью активов должника. Из представленных в суд документов следует, что у должника имеется задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и ПАО «Пермская энергосбытовая компания» на общую сумму 15,07 млн руб. При этом, согласно документам, у должника отсутствует движимое и недвижимо имущество. Общая сумма дебиторской задолженности составляет 1,5 млн руб.