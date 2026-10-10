Ликвидируется бывшая компания – владелец здания Chicken в центре Перми
10.10.2026, 16:10
Пермское ООО «Золотая чаша» находится в процессе ликвидации. Соответствующее решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ было принято 24 сентября, следует из данных Rusprofile. Ранее компания владела павильоном по ул. Ленина, 68а, где располагается кафе быстрого питания Chicken. Актив представляет собой двухэтажное здание общей площадью 450,5 кв. м с панорамным остеклением.
ООО «Золотая чаша» создано в Перми в 2002 году, занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Возглавляет компанию и владеет ею Константин Немировский — предприниматель, занимающийся физкультурно-оздоровительной деятельностью. Бизнесмен раньше владел ныне ликвидированными компаниями ООО «Хостел-П», ООО «Русский медиамаркетинг», ООО «Адион». В разные годы «Золотой чашей» владели также Ольга Немировская, Наталия Коновалова, Алексей Кирейкин и скончавшийся летом прошлого года бывший гендиректор ОАО «Астра» Владимир Маракулин.
В июне 2022 года в отношении территории под кафе по ул. Ленина, 68а, было заключено соглашение о передаче недвижимости в счет выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Золотая чаша». В 2025 году сообщалось, что торговый павильон сменил владельца. С конца июля 2024-го, по данным из Росреестра, земельный участок по этому адресу перешел в собственность не коего физлица. До этого он выставлялся на продажу за 135 млн руб.