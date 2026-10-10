Ликвидируется бывшая компания – владелец здания Chicken в центре Перми

В июне 2022 года в отношении территории под кафе по ул. Ленина, 68а, было заключено соглашение о передаче недвижимости в счет выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Золотая чаша». В 2025 году сообщалось, что торговый павильон сменил владельца. С конца июля 2024-го, по данным из Росреестра, земельный участок по этому адресу перешел в собственность не коего физлица. До этого он выставлялся на продажу за 135 млн руб.