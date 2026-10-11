В самом высоком бизнес-центре Перми продается целый этаж
11.10.2026, 17:06
В бизнес-центре Green Plaza на улице Куйбышева, 95б выставлено на продажу помещение площадью 510,61 кв.м. Стоимость офисного помещения составляет 105 млн руб. Сообщение о продаже размещено на сайте Avito. Помещение расположено на девятом этаже здания. Кроме офисов в сделку входят три машиноместа на подземном паркинге.
По данным сервиса «Яндекс», на девятом этаже бизнес-центра Green Plaza размещаются офисы различных компаний и организаций, включая Matrix (распространение косметики и бытовой химии), «УралТрансСтрой» (поставка промышленного оборудования), «СтройНефтеГаз» (нефтегазовое оборудование).
19-этажный бизнес-центр Green Plaza был построен в 2009 году. Заказчиком строительства выступала группа компаний «РИАЛ». Площадь Green Plaza — 38 тыс. кв.м, из которых 16 тыс. кв. м составляют офисные площади, а 11 тыс.кв. м. — подземная стоянка.