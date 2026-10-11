В самом высоком бизнес-центре Перми продается целый этаж

В бизнес-центре Green Plaza на улице Куйбышева, 95б выставлено на продажу помещение площадью 510,61 кв.м. Стоимость офисного помещения составляет 105 млн руб. Сообщение о продаже размещено на сайте Avito. Помещение расположено на девятом этаже здания. Кроме офисов в сделку входят три машиноместа на подземном паркинге.