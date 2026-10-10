В Ростовской области при атаке БПЛА пострадал человек
10.10.2026, 07:49
В результате воздушной атаки на Ростовскую область пострадал человек. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранее глава региона сообщил о повреждении железнодорожного моста, из-за которого остановили движение поездов в обоих направлениях. В Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуировали. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку, где начался пожар.
По словам господина Слюсаря, с вечера 9 октября в регионе отразили налет более 50 беспилотников.