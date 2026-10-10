Над Ростовской областью отражают воздушную атаку — сбито 50 БПЛА
10.10.2026, 03:35
Над Ростовом-на-Дону, Батайском и Таганрогом работают силы противовоздушной обороны. Соответствующие сообщения в социальных сетях опубликовали главы муниципалитетов Александр Скрябин, Валентин Кукин и Светлана Камбулова.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что, по предварительным данным, с вечера 9 октября в регионе уничтожено более 50 беспилотников. Воздушной атаке подвергся Ростов-на-Дону, где возникло возгорание. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, информация уточняется.
Глава Батайска Валентин Кукин также сообщил о звуках грохота в городе.
«Прошу не паниковать, не подходить к окнам и не снимать работу систем ПВО и возможные последствия. Все экстренные службы работают, обращайтесь по номеру 112, если требуется помощь или консультация», — написал господин Кукин.