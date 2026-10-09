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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Сочи пожарные локализовали пожар в частном строении

09.10.2026, 23:55
9 октября пожарные локализовали возгорание двухэтажного частного строения в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в 21:19 мск. Первоначально площадь возгорания оценивалась в 1 тыс. кв. м. К 23:17 пожар удалось локализовать на площади 1,4 тыс. кв. м.
В тушении задействованы более 50 специалистов и 18 единиц техники. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

Дмитрий Холодный