В Сочи пожарные локализовали пожар в частном строении
09.10.2026, 23:55
9 октября пожарные локализовали возгорание двухэтажного частного строения в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в 21:19 мск. Первоначально площадь возгорания оценивалась в 1 тыс. кв. м. К 23:17 пожар удалось локализовать на площади 1,4 тыс. кв. м.
В тушении задействованы более 50 специалистов и 18 единиц техники. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.