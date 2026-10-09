«Салават Юлаев» проиграл 1:7 «Металлургу»
Матч проходил в Магнитогорске
09.10.2026, 19:47
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между клубами «Металлург» (Магнитогорск) и «Салават Юлаев» (Уфа) закончился со счетом 7:1. Это самое крупное поражение уфимцев с начала сезона.
В первом периоде в составе магнитогорцев забивали Дмитрий Силантьев, Александр Сиряцкий, Владимир Ткачев, Люк Джонсон. После третьей шайбы «юлаевцы» заменили вратаря Семена Вязового на Никиту Богданова.
На шестой минуте второго периода Руслан Исхаков сделал счет 5:0. «Салават Юлаев» сумел ответить лишь голом Максима Загребина спустя 24 секунды. Еще через 26 секунд Сергей Толчинский сделал счет 6:1.
В третьем периоде шайбой отметился только нападающий «Металлурга» Люк Джонсон.
«Салават Юлаев» после трехматчевой выездной серии с играми против ЦСКА, «Сибири» и «Металлурга» возвращается на один матч в Уфу: 12 октября состоится матч против нижнекамского «Нефтехимика».