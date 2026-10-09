В деревне Васкелово под Петербургом построили 6,5 км газовых сетей
09.10.2026, 19:28
В деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области построили 6,5 км распределительных газопроводов для подключения новых домов. Сети создала «Газпром газораспределение Ленинградская область», сообщила пресс-служба компании.
Новый газопровод позволит подключить к газоснабжению еще 763 домовладения. Сейчас в Васкелово газом обеспечены 278 домов. Жители, которые хотят подключить свои дома, уже могут подавать заявки на догазификацию, сообщил генеральный директор компании Вячеслав Бузин.
Всего во Всеволожском районе приняли 9,1 тыс. заявок на догазификацию. До границ участков проложили 7,8 тыс. газопроводов-вводов, а сетевым газом обеспечили более 7,1 тыс. домовладений.