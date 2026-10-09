В деревне Васкелово под Петербургом построили 6,5 км газовых сетей

Новый газопровод позволит подключить к газоснабжению еще 763 домовладения. Сейчас в Васкелово газом обеспечены 278 домов. Жители, которые хотят подключить свои дома, уже могут подавать заявки на догазификацию, сообщил генеральный директор компании Вячеслав Бузин.