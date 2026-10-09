В КБР строят детскую поликлинику для 20 тысяч детей

Сейчас детская поликлиника размещается в здании взрослой поликлиники и занимает 270 кв. м. Новое двухэтажное здание возводят на территории больничного городка. По данным региональных властей, в поликлинике планируют открыть Центр здоровья детей, отделения неотложной и медико-социальной помощи, а также подразделение, отвечающее за медицинское обслуживание несовершеннолетних в образовательных учреждениях. Кроме того, предусмотрено консультативно-диагностическое отделение с кабинетами участковых педиатров и узких специалистов.