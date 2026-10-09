В нескольких районах Екатеринбурга снизится температура горячей воды и отопления

«При реконструкции энергетики заменили более 2,1 км трубопровода и увеличили его диаметр с 1 000 до 1 200 миллиметров. Специалисты построили три новые тепловые камеры и установили современное запорное оборудование. Срок службы новых труб составляет более 30 лет. Таким образом, проведенная реконструкция позволит повысить пропускную способность сети и надежность теплоснабжения»,— пояснили в мэрии.