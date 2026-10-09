В нескольких районах Екатеринбурга снизится температура горячей воды и отопления
09.10.2026, 16:34
В Екатеринбурге с 10 по 12 октября возможно снижение температуры горячей воды и ухудшение параметров отопления в отдельных микрорайонах Кировского, Ленинского, Октябрьского и Чкаловского районов. Это связано с подключением обновленного участка тепломагистрали № 31 к действующей теплосети, сообщили в городской администрации.
Изменения могут затронуть следующие территории:
Кировский район: микрорайоны Пионерский и ЖБИ. Улицы Учителей, Вилонова, Уральская, Гагарина, Первомайская, Высоцкого, Новгородцевой и 40-летия Комсомола.
Ленинский район: микрорайон Юго-Западный. Улицы Большакова и Московская.
Октябрьский район: микрорайон Синие Камни. Улицы Хрустальная, Анны Бычковой, Комсомольская, Тверитина, Восточная, Белинского и Машинная.
Чкаловский район: микрорайон Ботанический. Улицы Крестинского, Щорса, 8 Марта и Авиационная.
«При реконструкции энергетики заменили более 2,1 км трубопровода и увеличили его диаметр с 1 000 до 1 200 миллиметров. Специалисты построили три новые тепловые камеры и установили современное запорное оборудование. Срок службы новых труб составляет более 30 лет. Таким образом, проведенная реконструкция позволит повысить пропускную способность сети и надежность теплоснабжения»,— пояснили в мэрии.
После завершения пусковых мероприятий энергетики восстановят параметры подачи тепла.